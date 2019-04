In der ersten Single des neuen "Lumineers"-Albums wird es privat. Die US-Amerikanische Folk-Rock-Band meldet sich wieder zurück. Eine Welttournee mit Stopp in Wien ist geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sänger Wesley Schultz von „The Lumineers“ © APA/HERBERT P. OCZERET

Bereits mit den ersten Klängen schafft die US-amerikanische Folk-Rock-Band „The Lumineers“ eine Verbindung mit dem Zuhörenden. Sie machen nicht nur Musik, die an die Anfänge der „Mumford & Sons“ erinnert, sie erzählen eine Geschichte. In diesem Fall, bei „Gloria“, ihrer ersten Single des im Herbst erscheinenden Albums mit dem schlichten Namen „III“, die Geschichte einer Frau, die den Kampf gegen ihre Alkoholsucht verliert. Es ist eine Geschichte, erzählt durch die Augen eines Kindes, das versucht zu helfen, aber nur hilflos zuschauen kann. Die Melodie dazu ist überraschend fröhlich, sodass ein unaufmerksamer Zuhörer leicht den ernsten Inhalt verpasst.

Die Band schaffte 2011 ihren Durchbruch, nachdem sie in der TV-Serie „Hart of Dixie“ ihren Song „Ho Hey“ performten. 2016 erschien das Album „Cleopatra“. Nach der Veröffentlichung ihres dritten Albums steht eine Welttournee mit einem Stopp in Wien auf dem Programm. Am heutigen Freitag startet der Ticket-Verkauf.

The Lumineers: Gloria

The Lumineers: Gloria The Lumineers: Gloria

Weitere Songs, die diese Woche auf meiner Playlist stehen:

Donna Missal - Jupiter Donna Missal: Jupiter Donna Missal: Jupiter

Vampire Weekend - Harmony Hall

Vampire Weekend - Harmony Hall Vampire Weekend - Harmony Hall

White Lies - Tokyo



White Lies - Tokyo White Lies - Tokyo

The Strumbellas - I'll Wait



The Strumbellas - I'll Wait The Strumbellas - I'll Wait

Meine Playlist der Woche:

The Lumineers Gloria Donna Missal Jupiter Vampire Weekend Harmony Hall White Lies Tokyo The Strumbellas I'll Wait

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.