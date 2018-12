Facebook

Sänger Harry McVeigh von den "White lies" © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Die Decemberists machen ihrem Namen alle Ehre. Nach ihrem im Frühjahr veröffentlichten Album „I´ll be your girl“, auf dem sie ihre Melancholie mit ungewohnt elektronischen Tönen verknüpften, überraschen die amerikanischen Indie-Folk-Veteranen zum Jahresende mit der EP „Traveling on“. Langjährige Fans können aufatmen: Die Platte wartet wieder mit dem vertrauten Gitarrensound auf. Und auch die Stimme von Colin Meloy, die jener von Placebo-Sänger Brian Molko ähnelt, sorgt beim Zuhörer wie gewohnt für Gänsehaut. Die „ganz großen Gefühle“ entlockt die 21-minütige Scheibe dem Zuhörer allerdings nicht. Dafür eignet sie sich umso besser zur Einstimmung auf einen gemütlichen (und hoffentlich friedlichen) Abend.

Als Anspieltipp empfiehlt sich Song Nummer vier: In „Midlist Author“ singt Meloy über einen Künstler, der mit seinen hohen Ansprüchen hadert und vom Rest der Welt allzu oft falsch verstanden wird. Entschleunigend!



Mit Musik umschiffte David Edlinger alias „Man of Isle“ sämtliche Steine, die ihm in der Vergangenheit vom Schicksal in den Weg gelegt wurden. Um ein anderes Hindernis, nämlich um die Bewältigung eines 8163 Meter hohen Berges geht es im Film „Manaslu“, der letzten Freitag Premiere in Kärnten feierte. Auf der Suche nach dem passenden Soundtrack traf Regisseur Gerald Salmina zufällig auf die feinfühlige Indiepop-Nummer „Shiva“ von David Edlinger, die er prompt zum Titelsong machte. „Mit dem Schreiben von Songs habe ich die Alzheimer-Erkrankung meiner Mutter und den Ausstieg aus einer Sekte verarbeitet“, erklärt der Klagenfurter Musiker. „Ende April 2019 erscheint das Debütalbum „Planting Heads“, das von Stefan Deisenberger (Naked Lunch) produziert wurde.



White Lies: Finish Line

Definitiv eine der schönsten musikalischen Neuerscheinungen der letzten Wochen und der dritte Vorbote aufs neue Album, das am 1. Februar 2019 (zum zehnjährigen Bandjubiläum des Londoner Trios) erscheint.

Health: Slaves of Fear



Düster geht es in der neuen Single-Auskoppelung der amerikanischen Rockband "Health" zu, die für ihren experimentellen Sound bekannt ist. Wer sie noch nicht kennt: Health steuerte Songs für die Soundtracks der Videospiele Grand Theft Auto V und Need for Speed bei.



BennyBlanco, Jesse und Swae Lee - Better to lie

Er mischt Mainstream, Pop, Hip Hop und Gitarren und bastelt daraus eine richtige chillige Nummer. Der US-amerikanische Songwriter Benjamin Levin, besser bekannt unter seinem Alter Ego Benny Blanco, arbeitete für diesen Track mit Jesse Rutherford (The Neighbourhood) zusammen.