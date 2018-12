Am Ende des alten Jahres präsentieren wir Ihnen wieder unseren musikalischen Rückblick. Jeden Tag finden Sie an dieser Stelle die zwölf Lieblingsstücke eines/einer unserer MitarbeiterInnen aus 2018.

Das gar nicht so definitive Dutzend von Nina Müller ©

Young Fathers - "In my view"

Du musst mich in den ersten fünf Sekunden kriegen. Verwende Schock- und Überraschungsmomente. Emotionale Höhen und Tiefen. - Am Ende des Clips zu "In my view" wird offen gelegt, was der Regisseur zu tun hat, damit das Video auch schön viral geht. Wie auch immer, die Single aus dem Album "Cocoa Sugar" ist der wohl beste Song des Edinburgher Trios. Bis jetzt.

Young Fathers - In my view Young Fathers - In my view

The Weeknd, Kendrick Lamar - "Pray For Me"

Letzten Endes ist "Black Panther" nur eine mittelmäßige Marvel-Comicverfilmung, aber doch so viel mehr, Stichwort African Pride. Wichtiger als die Story waren die Stars, der Look des Films - und natürlich die Musik, da kam man an Kendrick Lamar freilich nicht vorbei, der sich hier mit Kanadas Avant-Party-Kaiser The Weeknd zusammentut.

The Weeknd, Kendrick Lamar - Pray For Me The Weeknd, Kendrick Lamar - Pray For Me

Jon Hopkins - "Emerald Rush"

Der Weg ins Ungewisse führt durch eine Iris. Robert Hunter und Elliot Dear haben für Jon Hopkins Vorab-Single aus "Singularity" einen animierten Helden auf eine abenteuerliche Reise geschickt. Eines der besten Videos des Jahres, eines der besten Alben des Jahres.

Jon Hopkins - Emerald Rush Jon Hopkins - Emerald Rush

Cat Power - "Woman"

Chan Marshall ist zurück. Im butterweich souligen "Woman" hat sie Lana del Rey als Backgroundsängerin dabei und singt über Zeiten, in denen sie einfach nicht funktioniert hat ("The doctor said I was not my past, he said I was finally free"). Stark, cool, wunderschön.

Cat Power - Woman Cat Power - Woman

LCD Soundsystem - "oh baby"

Ok, das Album kam schon 2017. Aber Single und Video erst heuer, und das hat es in sich. "Star Wars - The Last Jedi"-Regisseur Rian Johnson hat ein berührendes sechsminütiges Mini-Drama mit Sissy Spacek and David Strathairn gedreht, in dem es um Tod und DIY-Teleportation geht. Here. There. Was ist dazwischen?

LCD Soundsystem - oh baby LCD Soundsystem - oh baby

DJ Koze - "Pick up"

Stefan Kozalla liefert verlässlich beste Alben des Jahres ab, sein "Pick Up" - mit einem Gladys-Knight-Sample ("Neither one of us") wurde von diversen Menschen, die es wissen müssen, heuer zum FM4 Clubtrack des Jahres gewählt. Ein House-Juwel, das man gerne in Dauerschleife hören möchte. So simpel und so genial auch das Video dazu:

DJ Koze - Pick Up DJ Koze - Pick Up

Cari Cari - "Mapache"

Eine Tarantino-Stilübung made in Austria, aber was für eine!

Cari Cari - Mapache Cari Cari - Mapache

Low - "Always trying to work it out"

"So schön und so furchtbar anzuhören", hat ein Fan unter ein anderes Video von Low gepostet. Das Trio aus Minnesota ist in 25 Jahren immer vertrackter geworden, die Klänge noch langsamer, schleppender. Aber die Melodien noch zwingender. Wenn man sich einmal eingehört hat, gibt es kein Zurück.

Low - Always trying to work it out Low - Always trying to work it out

Janelle Monaé - "PYNK"

Jetzt wird es rosarot: Die unglaublich vielseitig talentierte und dazu noch wunderschöne Janelle Monaé feiert gemeinsam mit Kollegin Grimes "Schöpfung, Selbstliebe, Sexualität und Pussy Power" mit einem nur vordergründig zuckersüßen Song.

Janelle Monáe - PYNK Janelle Monáe - PYNK

Tocotronic - "Electric Guitar"

"Ich drücke Pickel vor dem Spiegel aus / Manic Depression im Elternhaus" - "Ist es leicht, jung zu sein?" fragt ein Poster an der Wand im Video.

Tocotronic - Electric Guitar Tocotronic - Electric Guitar

Twin Shadow & Haim - "Saturdays"

Und gleich nocheinmal: Schamloses Schwelgen in Jugendsentamentalitäten. Geht halt immer rein.

Twin Shadow - Saturdays Twin Shadow - Saturdays

Dirty Projectors - "Break-Thru"

Windschiefe Afrobeat-Sounds mit komplizierten Brüchen - man kann sich wahrhaft vorstellen, dass die Kakadus im Video nicht nur spielen, das ihnen das gefällt! (Und falls es noch weitere Vogel-Indievideo-Liebhaber gibt: Bitte hier klicken!)

Dirty Projectors - Break-Thru Dirty Projectors - Break-Thru

Das so gar nicht definitive Dutzend mit vielen, vielen Bonustracks als Spotify-Playlist:

