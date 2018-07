Facebook

Zum 13. Mal findet nächstes Wochenende das Acoustic Lakeside am Sonnegger See statt © KK/Hametner

In einer Woche ist es wieder soweit: Zum magischen dreizehnten Mal lädt das Acoustic Lakeside-Festival zu unvergesslichen Stunden an den Sonnegger See. Musik, Lagerfeuer und Baden – was könnte das Festivalgeher-Herz mehr begehren? Das Line-Up kann sich wieder einmal hören lassen. Neben Gruppen aus England, Neuseeland und Island, stehen erfreulicherweise auch viele einmalige Gruppen aus Österreich auf der Bühne, die sich vor der internationalen Konkurrenz keinesfalls verstecken müssen.

Für alle glücklichen Kartenbesitzer und für alle Fans der akustischen, alternativen Klängen, meine ganz persönlichen Top 5 jener Songs, die vor lauter Vorfreude gerade laut in meinen Kopfhörern ertönen.

Farewell Dear Ghost - Pink Noise

Die Wiener Band Farewell Dear Ghost rund um den Steirer Philipp Szalay legte 2017 mit dem Album "Neon Nature" ein neues Album nach der Debüt-Platte "We Colour The Night" nach. In "Pink Noise" bleiben die Musiker nicht nur ihren blumigen, Feelgood-Indie-Pop treu, sie haben sich auch mit dem gleichnamigen Frequenzspektrum auseinandergesetzt, welches eine beruhigende und gleichzeitig konzentrationsfördernde Wirkung haben soll.

Farewell Dear Ghost - Pink Noise Farewell Dear Ghost - Pink Noise

Gospel Dating Service - Red

Innovativ, mitreißend und aus Wien - Man darf sich auf Christoph Ertl, David Resch und David Ruhmer freuen. Hier ein Vorgeschmack.

Gospel Dating Service - Red Gospel Dating Service - Red

Ankathie Koi - Little Hell



Die in Oberbayern aufgewachsene und in Wien lebende Ankathie Koi macht ihr Ding. Und das klingt so:

Ankathie Koi - Little Hell Ankathie Koi - Little Hell

Shout Out Louds - Oh Oh



Shout out Louds - Oh Oh Shout out Louds - Oh Oh

Seasick Steve - Summertime Boy



Seasick Steve - Summertime Boy Seasick Steve - Summertime Boy

Meine Playlist der Woche:

Farewell Dear Ghost Pink Noise Gospel Dating Service Red Ankathie Koi Little Hell Shout Out Louds Oh Oh Seasick Steve Summertime Boy

