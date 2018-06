Facebook

New Jersey Singer-Songwriter Donna Missal © Facebook/Donna Missal

"When women hate other women - everbody loses", singt die Singer-Songwriterin Donna Missal aus New Jersey in ihrer neuesten Single "Girl". Und hat damit so Recht. Gerne wird die fehlende Unterstützung, gerade im beruflichen Bereich, von Männern gegenüber Frauen beklagt. Ohne diese Schönreden zu wollen, fehlt es auch an der Unterstützung zwischen Frauen. Bevor man diese findet, findet man leider eher noch einen Stolperstein, der einem in den Weg gelegt worden ist.

Beeindruckend ist die Inszenierung der talentierten Musikerin, die schon in ihrem ersten Musikvideo "Driving" komplett auf sexy Styling und Glamour verzichtet. Sie zeigt sich natürlich und auch verletzlich. Ihr ist es wichtig, dass Schönheitsideale der Realität gegenüber gestellt werden, damit diese hinterfragt werden. Gerade in der Musikbranche würden diese Standards eine große Rolle spielen, deswegen wollte sie bei sich selbst anfangen, sagte sie zum Billboard Magazin.

In diesem Sinne möchte ich mir ein Beispiel nehmen und in diesem Kopfhörer nur Songs von Sängerinnen vorstellen. Sie haben es sich mehr als verdient, gehört zu werden! Allen voran, die österreichische Sängerin Avec, die gerade die FM4-Charts dominiert und mit ihrer Stimme und ihren Texten direkt ins Herz trifft.

Donna Missal: "Girl"

Donna Missal:

Weitere Songs, die diese Woche auf meiner Playlist stehen:

The New Respects: "Freedom"

Mavi Phoenix: "Bite"

Mavi Phoenix:

Pale Waves - "Kiss"



Pale Waves -

Avec - "Love"



Avec - Love

Meine Playlist der Woche:

Donna Missal Girl The New Respects Freedom Mavi Phoenix Bite Pale Waves Kiss Avec Love bülow Like This Guy

