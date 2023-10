Vor gut 20 Jahren hat die Regisseurin Tatjana Gürbaca ihre beträchtliche Karriere in Graz gestartet, nach Inszenierungen vor allem an deutschen Häusern und einigen Arbeiten fürs Theater an der Wien sowie einer Phase als Intendantin ist die prominente Vertreterin des jetzt fast schon klassischen Regietheaters (sie ist Schülerin von Ruth Berghaus gewesen) letztlich am Opernring gelandet. Giacomo Puccinis vergleichsweise selten gespieltes "Il Trittico" gehört die erste Neuproduktion dieser Saison. Misst man Gürbacas Staatsoperndebüt an ihren frühen Arbeiten, nimmt sich dieser Puccini-Dreiteiler geradezu zahm aus. "Suor Angelica" und "Gianni Schicchi" sind kilometerweit von dem "Regietheater", vor dem sich manche Opernfreude grausen, entfernt. In "Il Tabarro" (das ohnehin schwächste der Stücke) leistet Gürbaca sich mehr inszenatorische Freiheiten, und zeigt verlorene Seelen auf entrümpelter Bühne, was zum Teil leider unfreiwillig komisch gerät, während sie "Gianni Schicchi" in die Mussolini-Zeit verlegt.