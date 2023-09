Vier Regieteams für eine Oper - nirgends ergibt das so viel Sinn wie bei Jacques Offenbachs Künstleroper "Hoffmanns Erzählungen", bei der drei sehr unterschiedliche Akte mit abgeschlossener Handlung von einer Rahmenhandlung eingefasst werden. Das britische Kollektiv 1927 zeigt im "Olympia"-Akt einer seiner typischen Mischungen aus animierten Filmprojektionen und Live-Action, Neville Tranter erzählt den "Antonia"-Akt mittels Klappmaulpuppen und Nanine Linning macht aus dem "Giuletta"-Akt eine Choreografie. Tobias Ribitzkis Rammen in Luthers Keller fällt vergleichsweise am konventionellsten aus.