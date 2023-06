Pop Heroes, Helmut-List-Halle Graz

Sie sind beim Styriarte-Publikum keine Unbekannten: Bereits 2017 begeisterte das US-amerikanische Klavierduo Anderson & Roe in der List-Halle mit seinem ebenso virtuosen wie unbekümmerten Amalgam aus klassischen und pop-klassischen Tönen, 2020 waren sie bei der virtuellen "Corona Meditation" mit von der Partie. Diesmal hatten Greg Anderson und Elizabeth Joy Roe ihre ganz persönlichen "Pop Heroes" im Gepäck. Dass Mozart eigentlich ein Popstar war, braucht man niemandem mehr zu erklären und so präsentierten die beiden die Sonate für zwei Klaviere in D-dur, wie Wolfgang Amadeus sie schuf. In eine 13-minütige Fantasie verdichtet, wurde Bizets unglückliche Femme Fatale "Carmen" Styriarte-gerecht zur proto-feministischen Heldin erklärt. Während die ohnehin an klassische Vorbilder angelehnte "Queen"-Hymne "Bohemian Rhapsody" relativ werkgetreu interpretiert wurde, verblüfften acht Variationen auf Leonard Cohens "Hallelujah" à la Schubert und Beethoven. Mit dem genial zur Gospel-Messe umfunktionierten Beatles-Schwanengesang "Let It Be" und nicht weniger mitreißenden drei Zugaben klang der Abend allzu früh aus. (Andreas Stangl)