Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin, List-Halle Graz

Gleich vier Aufführungen der Schlagerparade "Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin" hat die Styriarte heuer im Programm. Mühelos füllen Eddie Luis und die Gnadenlosen mit ihrer liebenswürdigen und ironischen Retro-Revue von Ralph Benatzky über Peter Alexander bis Reinhard Mey die Helmut List-Halle und holen Held:innen des Alltags vor den Vorhang. Jene, die Familien zusammen-, Kinder bei Laune und das Werkl am Laufen halten. Kleine Leute, die nie an die süßesten Früchte oder das große Geld kommen, aber Zeit, Geduld und Liebe schenken. Dass die Styriarte über schöne Worte hinaus Pflegekräfte und Elementarpädagog:innen zu dieser Vorstellung (und zur Krönungsmesse in Stainz) einlud, ist wohl einer besonderen Erwähnung wert.