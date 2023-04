Romeo Castelluccis Inszenierungen entschlüsseln zu wollen, ihre Geheimnisse zu lüften, ist ein sinnloses Unterfangen, und wohl auch kaum im Sinne des Erfinders. Die Vieldeutigkeit dieser Rätselbilder widersetzt sich der Neigung, alles verstehen zu wollen, alles zu verarbeiten, um es danach ablegen zu können. Castelluccis Szenen provozieren vielmehr ein permanentes, nicht abzuschließendes Assoziieren, vielleicht gar eine Hinführung zum absichtslosen Hören und Schauen. Somit sind die Regiearbeiten des Italieners auch eine Erinnerung an das offene, potenziell unerschöpfliche Wesen von Kunst. Bei dem 2017 für die Münchner Staatsoper entstandenen und nun neu einstudierten „Tannhäuser“ gibt es Amazonen, die zur Ouvertüre Pfeile in das Bild eines Auges jagen, ein rotes Band, wie eine frei im Raum hängende Ader, dutzendweise herumliegende Nachbildungen menschlicher Füße und dergleichen. Natürlich sind diese Bildfindungen nicht beliebig, sondern legen Spuren ins Werk: der Kontrast zwischen der obszönen Fleischlichkeit im Venusberg und den ritualisierten Bräuchen des Männerbundes auf der Jagd und in der Wartburg, der Goldhaufen, den die Pilger durch die Gegend tragen und letztlich die Aufhebung von Zeit und Raum, die im letzten Akt exerziert wird. Irgendwann in der Unendlichkeit vermischt sich die Asche von Tannhäuser/Jonas und Elisabeth/Marlis, die Trennung zwischen Interpret und Rolle aufhebend. Letzteres zeigt erneut, dass Romeo Castellucis Bildwelten zum Pathos neigen, wenn sie zu eindeutig angelegt sind, auch weil sein Leibthema der Vergänglichkeit einem schnell kitschig werden kann.



Zumindest im ersten und dritten Akt gibt es unvergessliche Momente im Festspielhaus, im zweiten strapaziert das Statuarische der Inszenierung die Geduld auch des gutwilligsten Beobachters. Viel Geduld braucht man indes auch für das Dirigat von Andris Nelsons. Der fremdelt offenbar mit dem Charakter des „Tannhäuser“ als romantischer Oper, ihren virtuosen Glanz und dramatische Pracht. Vor allem das Drama nimmt Nelsons komplett aus der Gleichung. Einen so behäbigen Zeitlupen-„Tannhäuser“ hat man selten gehört. Natürlich lassen da manche kammermusikalischen Zartheiten und fein modellierten Piani aufhorchen, aber wie Nelsons und das Leipziger Gewandhausorchester Wagner in aller Breite zelebrieren, wirkt so, als würde man der Musik beim Schmelzen zusehen müssen. Dass Christian Gerhaher als Wolfram es zuwege bringt, selbst beim zerdehnten „Abendstern“ die Spannung aufrecht zu halten, ist eines der vokalen Wunder des Abends, die fast alle auf die Rechnung des deutschen Baritons gehen. Liedhaft, edel phrasiert aber mit Expansionsmöglichkeiten liefert Gerhaher ein ausgefeiltes Porträt eines verlorenen Charakters. Nur Georg Zeppenfelds Heinrich reicht an dieses außerordentliche Niveau heran.