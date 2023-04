Man durfte sich von der imposanten Erscheinung Jessye Normans, von ihrem unglaublichen Charisma nicht täuschen lassen: Die 1945 geborene Sängerin pflegte zwar das Image der Welt-Primadonna, aber sie war offenbar eine nagend selbstkritische, zweifelnde Künstlerin. Viele Mitschnitte gab sie nicht frei, weil sie mit ihrer Leistung unzufrieden war. Angeblich liegt immer noch eine von Claudio Abbado dirigierte „Elektra“ irgendwo in einem Tresor ihrer Plattenfirma.



Dreieinhalb Jahre nach dem Tod der Norman gibt es nun Aufnahmen, die zu Lebzeiten der Sängerin keine Chance auf Veröffentlichung gehabt hätten. Nicht weil sie schlecht wären, sondern weil sie Normans Ansprüchen nicht standhielten.





Auf drei CDs sind diese „Unreleased Masters“ erschienen, Dokumente nicht nur von Jessye Normans Sangeskunst, sondern auch der bisweilen exzentrischen Stückwahl der Künstlerin. Neben Auszügen aus Richard Wagners „Tristan und Isolde“ und seinen „Wesendonck-Liedern“ gibt es noch Richard Strauss’ „Vier letzte Lieder“ sowie tragisch-heroische Raritäten von Joseph Haydn, Hector Berlioz und Benjamin Britten.

Die „Isolde“-Szenen stammen von 1998, als sie den Zenit schon überschritten hatte. Aber verglichen mit dem berühmten, von Herbert von Karajan dirigierten „Liebestod“ klingt sie weniger kunstvoll, um nicht zu sagen: gekünstelt, und dennoch gelingt ihr die Verschmelzung von Lyrik und Dramatik atemberaubend gut.



In „Vier letzte Lieder“ tritt Norman in Konkurrenz mit sich selbst und unterliegt. 1989 mit James Levine entfaltete sie nicht mehr die Magie der legendären Philips-Aufnahme von 1982 mit Kurt Masur. Die Stimme ist nicht mehr so prachtvoll und farbreich, die Höhe wirkt angestrengter. Das Gefühl des Mangels stellt sich aber nur im Kontrast zur erwähnten Jahrhundertaufnahme ein. Und auch weil die drei Szenen bzw. Kantaten neue Blicke auf Unbekanntes richten, ist diese Edition für jeden Stimmfetischisten und Norman-Fan ein Muss.