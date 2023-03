Leoš Janáček ist ein Lieblingskomponist vieler Fachleute. Beim Publikum ist er nicht so populär. Wie ist es Ihnen mit seiner "Katja Kabanova" gegangen?

ANIKA RUTKOFSKY: Ich hatte lange Probleme damit. Die Thematik erscheint einem anfangs absurd: Eine Frau geht fremd und ist so unglücklich darüber, dass sie den Freitod wählt. Aber natürlich ist nicht sie das Problem, sondern ihr toxisches Umfeld. Janáček schafft es, diese Gesellschaft in aller Kürze zu skizzieren. Und die Musik erzählt viel mehr als die Szenen an sich.



Hinter den Worten steht mehr.

Das große Thema für uns ist die Wolga, die strömt durch die ganze Musik, man hört sie immer wieder fließen. Es gibt eine Art Leitmotivik, aber nicht so geordnet wie bei Richard Wagner, sondern viel intuitiver, chaotischer. Wenn sich Katja und Boris treffen, sind die Worte, die sie wechseln, grässlich. Er sagt: "Ich liebe Sie" und sie sagt: "greif mich nicht an, ich will sterben". Ein grässliches Date (lacht). Aber die Musik erzählt viel mehr als das.



Die Wolga ist Symbol für den Tod, weil Katja "ins Wasser geht".

Mir war es wichtig, Katja nicht als psychologischen Fall zu sehen, zu zeigen, dass die Katja ihre Entscheidungen bewusst trifft. Es gibt einen Zwiespalt zwischen ihrem Glauben und ihrer Leidenschaft, der unerfüllten Sexualität einer Frau, die ganz jung verheiratet worden ist. Sie kommt aus einem friedlichen Matriarchat, einer Art Amazonenreich, sie hat ihren Vater nicht gekannt. Wir haben sie bewusst als Schwester der Wassernymphen gelesen, als Undine-Figur, deren Element das Wasser ist. Sie nennt den Fluss ja "Mütterchen Wolga", das Wasser ist ihre innere Kraft. Dann wäre das Ende nicht ihr Freitod, sondern die Rückkehr in ihr eigentliches Element.



Haben Modernisierungen nicht das Problem, dass ein Ehebruch heute schon lange nicht mehr jene Dramatik hat, wie zu den Zeiten, die Janáček beschreibt?

Wir haben es in eine Umbruchszeit gelegt, die Inszenierung spielt kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Wir lassen es in einer Kirche spielen, die als Schwimmbad genutzt worden ist, und wieder zur Kirche wird. Es geht ja um einen Neuanfang, um den Aufbruch und um Ungewissheit. In dieser Umbruchszeit ist jeder Einzelne gezwungen, sich neu zu erfinden, aber die Hierarchien bleiben die gleichen.



Janáčeks Musik hat diesen speziellen Duktus, der aus der tschechischen Sprache heraus entwickelt ist.

Das macht die Regie technisch schwierig. Es gibt keine Wiederholungen, alles wird nur einmal ausgesprochen, das Tempo ist hoch. Dazu herrscht ein grober Umgangston vor. Aber dann gibt es plötzlich die Momente, wo Katjas Gesang eine große Weite herstellt.