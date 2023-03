Es ist kein vorrevolutionärer Konflikt der Stände, den man hier zu sehen bekommt. Es ist kein Ächzen im Gebälk des Ancien Regime zu hören. Dieser "Figaro" ist anders gestrickt: Das vordergründig Politische weicht Koskys genauer Analyse eines Beziehungsgeflechts, in dem höchstens die Macht der Erotik die Hierarchien durcheinanderbringt. Das leichtfertige Spiel schlägt dabei schnell in bitterem Ernst um – häusliche Gewalt, Zwänge und Unterdrückung, ja sogar eine existenzielle Einsamkeit und Verlorenheit, das alles ist hier nicht fremd. Die Getriebenheit des Grafen Almaviva hat geradezu etwas Destruktives. Er ist gewissermaßen ein kleiner Bruder Don Giovannis. Und dieses Private ist natürlich mindestens so politisch wie die Geschichte von den alten Adelsprivilegien, die der "Figaro" eigentlich erzählt.