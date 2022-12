Der Grieche Vassilis Christopoulos wird der Chefdirigent in der im nächsten Herbst startenden Grazer Intendanz von Ulrich Lenz. Der 1975 in München geborene Christopoulos hat 2017 die neue Oper Athen mit "Elektra" von Richard Strauss eingeweiht, wo er auch andere Werke wie "Wozzeck" das erste Mal überhaupt in Griechenland auf den Spielplan gesetzt hat.

Von 2005 bis 2015 war er Chefdirigent bei der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz, 2016 wurde er Professor für Dirigieren auf der Universität Frankfurt. Der Künstler spricht sieben Sprachen fließend (darunter auch Deutsch) und stand am Pult des Philharmonia Orchestras London, des Mozarteum Orchesters Salzburg und vieler anderer Klangkörper.