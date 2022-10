Sie sind erst der zweite Intendant, seit das Theater an der Wien in ein Opernhaus zurückverwandelt worden ist. Das heißt, außerhalb von dem, was Ihr Vorgänger Roland Geyer gemacht hat, gibt es keine Tradition. Wie gehen Sie mit dieser sehr speziellen Situation um?

STEFAN HERHEIM: Diese Situation ist tatsächlich eigentümlich, zudem haben wir parallel zur Neuaufstellung des Hauses durch meine Intendanz sehr viele weitere Baustellen. Die Tatsache, dass es im Stagione-Betrieb geführt wird, ist ein wesentlicher Grund, warum ich hier bin. Ich hatte nie den Ehrgeiz Intendant zu werden, und es ist eine Konsequenz meiner Erfahrungen als internationaler Opernregisseur, dass ich nun diese Funktion an diesem Haus übernehme.

Welche Erfahrungen?

Viele Häuser werden immer stärker marktwirtschaftlich geführt. Man schafft nicht die Voraussetzungen, die es braucht, um das Gesamtkunstwerk Oper zu stemmen. Dafür muss es eine Verhältnismäßigkeit zwischen Vision, Planung und Umsetzung geben. Natürlich ist die Auslastung wichtig, wir wollen ausverkaufte Vorstellungen, das ist gar keine Frage. Aber eine reine marktwirtschaftliche Orientierung führt zu einer Aushöhlung der Werte, die dieser Kunstform eigen sind und im Zentrum eines Opernbetriebes stehen müssen, damit dieser als solcher funktioniert.

Bei Roland Geyer lag der Schwerpunkt auf Barock, Klassik und dem 20. Jahrhundert, die große Oper des 19. Jahrhunderts war lange ausgespart. Wie werden Sie das adaptieren?

Frühbarockes bis einschließlich Mozart wird Programmschwerpunkt bleiben, da sich dieses Repertoire für die Größe unseres eigenen Hauses optimal eignet. Als reiner Stagione-Betrieb können wir uns aber künstlerisch äußerst konsequent profilieren, da wir optimale Produktionsbedingungen für spezialisierte Fachkräfte schaffen. Die Kunst steht im Mittelpunkt unseres Betriebes, ich werde selbst zwei Produktionen im Jahr inszenieren, und es wird unter meiner Intendanz kaum Regisseur*innen aus den Bereichen Film, Schauspiel oder Installationskunst geben, da ich auf die Musik als eigentümlichste Quelle des Musiktheaters setze. Ich schäme mich nicht für die Oper, ich liebe sie und den unendlichen Reichtum dieses Genres. Deswegen verschweige ich nicht, dass diese Kunstform allen Beteiligten – einschließlich dem Publikum – einiges abverlangt. Es geht um das Potenzial eines großen „Wir“, das sich in der Oper bestenfalls und eben nicht zwangsläufig manifestiert. Dazu braucht es Zeit und Mut!

Der Reichtum des Musiktheaters sorgt also dafür, dass man gar nicht so sehr in einer Konkurrenzsituation mit anderen Häusern steckt?

Meines Erachtens sind die Wiener Volks- und Staatsoper bemüht, sich dem anzunähern, was am Theater an der Wien seit 16 Jahren neue Maßstäbe setzt. Lotte, Bogdan und ich müssen uns deswegen programmatisch des öfteren abstimmen als unsere Vorgänger.

Ein Miteinander, kein Gegeneinander.

Das ist meine Einstellung in allen Belangen.

Woran wird man am ehesten merken, dass ein neuer Intendant im Haus ist?

Ich bin ein Mann vom Fach, der gekommen ist, um das, was auf der Bühne verhandelt wird, ins Zentrum des Betriebes zu stellen. Somit werden unser künstlerisches Programm und unsere Künstler*innen den Esprit des Hauses definieren. Gemeinsam mit ihnen wollen wir sinnliches und mutiges Musiktheater machen und suchen den Dialog schon lange bevor wir Stücke bestimmen, um die Möglichkeiten zu eruieren, wie wir dem Anspruch am besten gerecht werden können, zeitgenössisches Musiktheater mit einer Konsequenz realisieren zu können, die anderweitig selten ist. Durch diesen künstlerischen Austausch ergeben sich ein Profil und eine Agenda, die zunächst intern strahlen und sich umso überzeugender auf das Publikum zu übertragen vermögen.

Das heißt, dass der Spielplan in intensiver Auseinandersetzung mit anderen Künstlern zustande kommt?

Es ist frustrierend, wenn man an einem großen Haus arbeitet und sehr bald merkt, dass keiner mehr die Beweggründe für Stück- und Besetzungsauswahl kennt. Das entfremdet alle, die an der Oper arbeiten und hier etwas Bedeutendes erreichen wollen. Am MusikTheater an der Wien suchen wir das unmittelbare, offene Gespräch auf Augenhöhe mit potenziellen Partner*innen, um gemeinsam Ziele zu setzen und diese zu erreichen.

Aber Sie haben ja dennoch eine konkrete Vorstellung von der Programmatik. Könnten Sie diese näher erläutern?

Das mit mir neu aufgestellte MusikTheater an der Wien ist sowohl Name als Programm des Hauses. Hier geht es nicht nur darum, was wir spielen, sondern wie wir spielen. Das überall immer kleiner werdende Standardrepertoire bedienen wir kaum und setzen stattdessen auf Randstücke und selten oder nie aufgeführte Werke. Mit stilbildenden Produktionen wollen wir die unendlichen Aspekte des Musiktheaters feiern. Dafür erweitern wir den Spielplan um das Genre der Operette und werden des öfteren Projekte mit Werkstattcharakter machen. Eine weitere Säule unseres Programms trägt den Namen Tawumm! und wird jungen Menschen den Zugang zum Musiktheater in jeder Hinsicht erleichtern. Auch neue Opern geben wir in Auftrag. Selbst betrachte ich Musiktheater jedoch als ein grundsätzlich zeitgenössisches Projekt, da es immer im Hier und Jetzt stattfindet.

Und Sie bleiben dem Barock treu.

Ja, und wir haben u.a. einige szenische Oratorien von Händel geplant. Da geht es um biblische Inhalte, die entgegen der landläufigen Meinung, sie seien anachronistisch, die großen Themen unserer gegenwärtigen Welt äußerst brisant behandeln.

Das Theater an der Wien wird generalsaniert. Haben Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung schon gewusst, dass Sie ins MuseumsQuartier ausweichen müssen?

Nein, zu dem Zeitpunkt war das nicht bekannt. Damals hieß es, nur der Keller müsse trockengelegt werden. Dann stellte sich heraus, dass zur Erhaltung des Hauses eine Generalsanierung unausweichlich ist, was natürlich eine ganz andere Nummer ist. Und dann kam Corona. Für mich ist es eine große Freude, dass dieses schöne und bedeutende Theater für die Zukunft gesichert wird. Zudem geht die Neuaufstellung des Hauses durch meine neue Intendanz gut mit der Herausforderung einher, sich im MuseumsQuartier neu zu erfinden. Ich fühle mich dort bestens aufgehoben.

Obwohl die Halle nicht über die übliche Bühnentechnik verfügt?

Wir verfügen hier über die einstige Reithalle des Kaisers, die natürlich die Voraussetzungen eines herkömmlichen Opernhauses mit Seiten-, Ober-, Unterbühne und die nötige Zahl an Garderoben, Büros usw. keineswegs erfüllt. Unsere technische Mannschaft hat aber eine beeindruckende, temporäre Infrastruktur rund um die Halle E geschaffen und ich bin zuversichtlich, dass wir sehr spannende und erfolgreiche Spielzeiten hier realisieren werden und damit auch neue Publikumsschichten erschließen können, ohne unsere bisherigen zu verlieren.

Das Theater an der Wien hat die höchsten Subventionen pro verkaufter Karte, der Rechnungshof hat empfohlen, die Anzahl der Aufführungen zu erhöhen. Was ist denn konkret geplant?

Wir haben die Anzahl an Aufführungen unserer jeweiligen Produktionen soweit erhöht wie es möglich war, ohne Qualitätsverluste und schlechte Auslastungen zu riskieren.

Die Pandemie stellt die Bühnen vor Herausforderungen, so kämpfen viele mit einem Publikumsschwund.

Den gibt es seit Jahren, weil ständig mehr Kulturveranstaltungen angeboten werden, was die Anfrage sättigt. Auch in der Kunstwelt hat die Pandemie Probleme beschleunigt, die schon lange bekannt und gerne verdrängt wurden. Diese haben in der Oper negative Auswirkungen auf die Pflege der Werte, die dieser Kunstform zugrunde liegen und zu einem Verlust ihrer Authentizität und Glaubwürdigkeit führen. Derzeit heißt es, die Leute hätten genug Probleme und würden mit leichter Unterhaltung davon abgelenkt werden wollen. Gerade das Gegenteil ist der Fall: Mehr denn je ist Unterhaltung angesagt, die Haltung zeigt und Halt gibt.

Die Quotendiskussionen halten Sie für problematisch?

Wir dürfen nicht nur nach kommerziellen Gesichtspunkten programmieren, denn daraus entsteht eine Verpflichtung zu Maßstäben, die diese Kunstform zerstören. Subventioniertes Musiktheater sollte sowohl Ungehörten wie auch Ungehörtem eine Stimme geben und Fürsprecher für Themen sein, die in der Gesellschaft sonst nicht zur Sprache kommen.