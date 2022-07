„Herzog Blaubarts Burg“, Béla Bartóks einzige, 1918 uraufgeführte Oper, braucht mit einer Länge von knapp einer Stunde quasi immer eine Ergänzung. 2001 stelle man zum Beispiel an der Oper Graz Arnold Schönbergs „Erwartung“ (und „Verklärte Nacht“) hinzu. Und 2015 imponierte Regisseur Calixto Bieito an der Komischen Oper Berlin mit der Deutung einer Doppelpremiere, bei dem Puccinis „Gianni Schicchi“ über eine habgierige Familie am Totenbett des Patriarchen (ab Freitag als Teil von „Il trittico“ in Salzburg zusehen) in Bartóks dramatische Märchenoper mündete.

Damals sang Aušrinė Stundytė die Hauptrolle. Und sie ist auch jetzt bei den Salzburger Festspielen im Einsatz, wo Bartóks Einakter zuletzt 2008 von Johan Simons inszeniert wurde. Die litauische Sopranistin als Judith und der finnische Bass Mika Kares lieferten in der packenden Beziehungsgeschichte mit stimmlichem und körperlichem Volleinsatz angewandte Psychologie. Das Stück basiert auf einem Volksmärchen, das seit dem Mittelalter in unterschiedlichen Versionen kursiert und vielleicht die erste Geschichte eines Serien-Frauenmörders ist, und soll das Rollenverhältnis von Mann und Frau in der abendländischen Kultur zeigen.

Das an Sigmund Freuds Traumdeutung orientierte Libretto von Béla Balázs erzählt von König Blaubart, dem die alles hinter sich lassende Judith in seine düstere Burg folgt und ihn bittet respektive zwingt, das Geheimnis hinter sieben verschlossenen Türen der Burg erfahren zu dürfen. Obwohl Blaubart sie von ihrem Wunsch abzubringen versucht und obwohl Judith die Wahrheit ahnt, wird sie am Ende das Grauenvolle sehen und…

Das tiefenpsychologische Spiel von Angst und Neugier, Dominanz und Unterwerfung, Liebe und Tod inszeniert Romeo Castellucci quasi ohne Bühnenbild vor schwarzem Hintergrund, im Dunkel der Nacht, nur mit ein paar brennenden Buchstaben, einem spiegelnden Boden voller Wasser und ganz fokussiert auf seine beiden großartigen Hauptdarsteller. Eindringlicher als in dieser Arbeit des italienischen Meisterregisseurs kann man einen Geschlechterkampf auf der Bühne jedenfalls nicht zeigen, mehr kann man ein Kammerspiel nicht verdichten, obwohl das Märchen dramaturgisch eigentlich wenig hergibt.

Der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis, im Vorfeld wegen seiner nicht dezidiert geäußerten Kritik am Ukraine-Krieg und an Wladimir Putin in der Diskussion, blieb vor der Felsenreitschule von Protesten unbehelligt und in der Felsenreitschule der ohne jeglichen Zwischenton umjubelte Liebling des Publikums. Mit dem blendend disponierten Gustav Mahler Jugendorchester durchmaß er schon Bartóks sehr heikle, „sprechende“ Partitur, die das auf der Bühne sich anbahnende Grauen in Folterkammern ebenso spiegelt wie den scheinbaren Glitzer in der Schatzkammer des Herzogs, mit Passion und Präzision.

Das galt ebenso in der nach der Pause folgenden Oratorienoper „De temporum fine comoedia“ von Carl Orff, ästhetisch wie thematisch weit von Bartóks Oper entfernt. Dieses Werk, mit etwas Fantasie mit ähnlicher Moral wie der „Jedermann“ unterfüttert und 1973 von Herbert von Karajan bei der Uraufführung dirigiert, erklingt nun in der Endfassung von 1981 und deren Experimenten mit Glasharfe und Synthesizer, Tonband u. ä.

Inhaltlich ist „Das Spiel vom Ende der Zeiten“, wie der deutsche Untertitel lautet, so etwas wie eine Liturgie des Todes mit schimmernder Hoffnung am Ende. Im ersten Teil rufen neun prophetische Sibyllen die Apokalypse für alle Gottlosen aus, im zweiten Teil verneinen das die Anachoreten, im dritten Teil sehen diese eremitischen Mönche selbst das Böse von Gott begnadigt, sodass sogar Luzifer als „verlorener Sohn“ zurückkehren darf.



Die hoch komplexe und bei Orff naturgemäß hoch rhythmische Musik auf Texte in Altgriechisch, Latein und Deutsch meisterten Solisten und Mitglieder des musicAeterna Choir von Currentzis nicht nur bravourös, sie stellten auch die Figuren sehr eindringlich dar. Choreographin Cindy Van Acker führte auch die größten Menschenmassen auf der Bühne so famos und scheinbar leicht, als ob sie mit Grüppchen gearbeitet hätte. So gelangen gemeinsam mit Castelluccis Regie imposante Tableaus, die einerseits Gemälden von Hieronymus Bosch oder Goyas „Erschießung der Aufständischen“ ähnelten, andererseits archaische Riten nachzubilden schienen. Auch wenn die Inszenierung zwischendurch Längen hatte: Es ist ein weiteres Kapitel von Castelluccis reicher Bildermagie. Riesenjubel, auch für Teodor Currentzis, der mit den Seinen im Graben samt dem Bachchor Salzburg ganz konzentriert und gleichzeitig sehr lebendig den richtigen „Soundtrack“ zu dieser „Vergessung aller Schuld“ lieferte, wie es am Ende tröstlich heißt.