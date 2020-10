Facebook

"Christmas in Vienna" 2019: Ds Konzert wird erst wieder 2021 stattfinden © ORF (Thomas Jantzen)

Noch ist es keine Welle an Absagen, aber es gibt sie, die Ausfälle: Auf Grund der Corona-Pandemie wird heuer das Konzert "Christmas in Vienna" nicht stattfinden.

"Es wäre unverantwortlich in dieser Zeit, die Künstler einem derartigen Risiko auszusetzen", sagte Produzent Peter Schilling. Ein TV-Special soll an die Stelle des im Wiener Konzerthauses geplanten Events treten: am 21. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2 bzw. am 24. Dezember im Vorabendprogramm von Arte.