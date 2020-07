Facebook

Wolfgang Wulz vor ein paar Jahren bei einem Treffen mit seinen ehemaligen "Pro-Musicanern" aus Grazer Zeiten © KK

Als Musikstudent in Graz gründete Wolfgang Wulz 1979 den Studentenchor pro musica. Das ging laut einem ehemaligen Mitglied so: „Als ich mit dem Mofa angebraust kam, sprang er damals auf die Straße und hielt mich mit den Worten an: ,Karin, wir gründen einen Chor ... du kommst singen und bringst a paar Leut' mit!‘“.



Bei den „paar Leut'n“, die sich fanden, um mit ihm im Leechheim zu proben, wo er selbst sein Studentenquartier hatte, konnte Wulz von unglaublichem Glück reden. Denn die Schar junger Löwinnen und Löwen, en gros aus Kärnten wie er selber, war eine Generation hoch talentierter Sängerinnen und Sänger, die später zum Teil professionelle Karrieren in Opernhäusern und Konzertbetrieben machten, wie Waltraud Mucher, Veronika Kummer oder Gerd Kenda.



Jedenfalls feierte Wulz mit seinem Ensemble große Erfolge. Ob Teilnahmen bei internationalen Chorwettbewerben wie in Spittal/Drau 1981 (3. Platz), Chorreisen nach Reykjavik und Chicago oder die Mitgestaltung einer Papstmesse im Petersdom: Sein Studentenchor, dessen Leitung nach seinem Abgang 1985 Gerd Kenda als chor pro musica graz übernahm und heute noch leitet, erregte Aufsehen und Aufhören.



Nach seiner Rückkehr in seine Heimat Kärnten unterrichtete Wolfgang Wulz am Bachmann-Gymnasium Klagenfurt, sorgte im Fasching immer wieder für die musikalische Einstudierung beim „Stadtgerücht“ und leitete mit Passion den Wulfenia-Chor. Zu dessen 50-jährigem Bestehen wagte er sich 1997 an ein besonderes Projekt: die Aufführung von Bachs „H-Moll-Messe“ mit 135 Akteuren in Klagenfurt, Villach, Sarajevo und Laibach.



Über das Konzert in Sarajevo zugunsten eines kranken bosnischen Kindes, das in Österreich operiert werden sollte, schrieb die „Kleine Zeitung“ damals unter dem Titel „Musik vereinte Serben, Kroaten und Moslems“: „Etwa tausend Menschen – Serben, Kroaten und Moslems, SFOR-Soldaten und Botschafter aus allen Nationen – drängen sich in der Kathedrale von Sarajevo. Zerbombte Fensterscheiben hinter dem Konzertchor Wulfenia und dem Barockorchester unter der Leitung von Wolfgang Wulz erzählen von den vergangenen Massakern. Die Menschen haben Tränen in den Augen – vom Beginn des gewaltigen „Kyrie“ bis zum Schlussakkord des Werkes mit „Dona nobis pacem“ – „Bring uns den Frieden“. Worte, die nirgends so passend sind wie im vom Krieg zerstörten Bosnien. ,Hier habe ich für alle Menschen gesungen, die Gottes Hilfe brauchen, damit sie die Grauen des Krieges, Not, Elend und Schmerz vergessen können', sagte nach dem Konzert die mitwirkende Solo-Altistin Bernarda Fink, die Frau des österreichischen Botschafters in Bosnien, Valentin Inzko.“



2002 erhielten Wolfgang Wulz und Winfried Winkler den Kulturpreis des Landes Kärnten in der Sparte Musik (14.500 Euro). Und zwar für ihr Projekt „Der Süden lebt“. „Diese sehr umfangreiche Veranstaltungsserie des Jahres 2001 beruht auf einem originellen, neuen und synergetischen Konzertkonzept mit bemerkenswerten Akzenten. Insgesamt wirkten an dem Projekt rund 450 Personen aus der deutsch- und slowenischsprachigen Volksgruppe mit“, hieß es in der Begründung durch den Fachbeirat.



Gestern verstarb Wolfgang Wulz nach längerer Krankheit allzu früh im Alter von 63 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Ricarda, Tochter Elisabeth und Sohn Martin mit Marlene. „Ich bin mir ganz sicher, dass Wolfgang den nächsten Chor drüben auch so einfühlsam leiten wird“, betonte ein weiteres ehemaliges Chormitglied aus Graz im Kondolenzschreiben an dessen Gattin.



Und der Autor dieses Nachrufs erinnert sich, dass er nicht nur Chortenor unter Wulz war, sondern schon als Teenager mit ihm im A-cappella-Chor Villach gestanden hatte, als 1979 beim Carinthischen Sommer Hermann Prey mit dem London Symphony Orchestra unter Claudio Abbado in der Stiftskirche Bachs „Kreuzstab-Kantate“ gesungen hatte, in deren Schlusschoral es heißt: „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder / Komm und führe mich nur fort / Löse meines Schiffleins Ruder / Bringe mich an sichern Port / Es mag, wer da will, dich scheuen / Du kannst mich vielmehr erfreuen / Denn durch dich komm’ ich herein / Zu dem schönsten Jesulein.



Einen schönen Gruß, Dir Wolfgang, von allen, denen Du fehlst, hinüber in den sicheren Hafen!