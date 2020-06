Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julian Rachlin tritt im Großen Saal auf © APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

100 Tage ist es her, dass im Großen Saal des Wiener Konzerthauses die letzten Publikumsveranstaltungen stattfanden. Ab Dienstag dürfen wieder 100 Leute im Zuschauerraum Platz nehmen.

Den Auftakt macht der Geiger Julian Rachlin, der an vier Tagen mit verschiedenen Pianistinnen und Pianisten alle Sonaten für Klavier und Violine von Ludwig van Beethoven aufführt. Er spielt heute (16. Juni) mit Magda Amara, am 17. Juni mit Johannes Piirto, am 18. Juni mit Daniel Ciobanu und am 19. Juni mit Giuseppe Guarrera.

"Das Erlebnis musikalischer Exzellenz mitten im Leben von möglichst vielen Menschen fest zu verankern, ist seit 106 Jahren das zentrale Motiv, das das Wiener Konzerthaus im Innersten zusammenhält. Die Serie aller Beethoven Sonaten für Klavier und Violine, die Julian Rachlin mit seinen vier BegleiterInnen und das private mäzenatische Engagement sind als Zeichen der Lebendigkeit der Sehnsucht nach herausragender künstlerischer Leistung von besonderer Bedeutung", sagte Intendant Matthias Naske.