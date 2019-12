Facebook

Der vielleicht bedeutendste Dirigent der Gegenwart starb laut russischen Medien in St. Petersburg. © AP

Mariss Jansons wurde am 14. Jänner 1943 in Riga (damals Sowjetunion) als Sohn des Dirigenten Arvid Jansons geboren. Nach Studien in Österreich bei Herbert von Karajan und Jahren als Assistent bei Evgenj Mrawinsky ging er 1979 in den - damaligen - Westen, um Chef der Osloer Philharmoniker zu werden.

Jansons tut sich bald vor allem als Dirigent der Werke von Dmitri Schostakowitsch hervor. Es folgt eine große Karriere, die ihn ans Pult aller bedeutenden Orchester bringt. Zwei Mal leitete er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.Auch zentrale Chefposten hat er dabei übernommen: 2003 folgt er Lorin Maazel als Chef des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks nach, 2004 wurde er Chef des Concertgebouw Orchestras Amsterdam. Als Kritiker vor einigen Jahren die besten Orchester der Welt listeten war Amsterdam auf Platz 1 (vor Berliner und Wiener Philharmonikern), die Bayern auf Platz 5. Auch das ein Beleg für den außergewöhnlichen Rang von Jansons.

Im Sommer 2020 hätte Jansons die Produktion "Boris Godunov" bei den Salzburger Festspielen dirigieren sollen. Nachdem Markus Hinterhäuser zum Identendanten in Salzburg wurde, war Jansons Stammgast an der Salzach. In den vergangenen Jahren dirigiert er im Festspielhaus Schostakowitschs "Lady Macbeth von Mzensk" und Tschaikowskys "Pique Dame".

Jansons war künstlerisch Allrounder, aber eher Konzert- als Operndirigent: Seine Beethoven-, Tschaikowsky-, Mozart-, Strauss- und Brahmsdeutungen zählen ebenso zu Feinsten, was die Klassikwelt zu bieten hatte.

Schon seit Jahren hatte Jansons ein Herzleiden, das ihn immer wieder zur Absage von Konzerten zwang, so auch im November 2019.