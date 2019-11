Facebook

Emanuel Amtmann (1940 - 2019) © Fischer/Stadt Graz

Emanuel Amtmann ist am Dienstag (5. November) im Alter von 79 Jahren verstorben. Das vermeldet die Grazer Kunstuniversität, wo der langjährige Grazer Domorganist von 1966 bis 2005 an gleich mehreren Instituten gewirkt hatte. Neben der Orgel umfassten seine Lehraufträge auch Klavier und Cembalo, ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit mit den Studierenden lag auf der Korrepetition. "Er wirkte bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand im Jahr 2005 als engagierter Lehrer und prägender Begleiter zahlreicher junger Musikerinnen und Musiker", heißt es vonseiten der Kunstuni.



Emanuel Amtmann wurde am 11. Juni 1940 in Möderbrugg im Bezirk Judenburg geboren. Seine schulische Ausbildung begann er an den Volksschulen in Möderbrugg und Oberzeiring und setzte mit den Gymnasien in Linz und Judenburg fort, wo er die Reifeprüfung ablegte. Danach besuchte er die damalige Diözesankirchenmusikschule in der Grazer Bürgergasse, die unter Leitung des legendären Anton Lippe stand. Das Orgelspiel, das ihm immer Herzensanliegen gewesen ist, wurde ihm von Franz Illenberger nahe gebracht, der als Virtuose der Königin der Instrumente, Emanuel Amtmanns wahre Berufung erkannte.



Am Konservatorium, dem Vorläufer der Musikakademie, vollendete er seine Studien und schloss diese 1964 mit dem „Orgeldiplom“ ab. Schon ab 1958 wirkte er als Hilfsorganist am Grazer Dom. Als Korrepetitor bei Professor Herbert Thöny konnte er seine ganze Musikalität einbringen, die in weiterer Folge 1966 zu einer Anstellung als Korrepetitor an der Musikakademie führte. 1968 erfolgte seine Berufung zum Domorganisten.



Ab dieser Zeit hatte er das kirchenmusikalische Leben dieser bedeutenden Wirkungsstätte sakralen Musikgeschehens neu gestaltet und tief geprägt, heißt es auf der Homepage der Stadt Graz, wo man ihn 2009 als "Bürger der Stadt Graz" ehrte. "Eine Sternstunde seines Schaffens stellte auch die Einweihung der neuen Domorgel im Jahr1978 dar, an deren Konstruktion er auch maßgeblich beratend teilgenommen hatte. 20 Jahre später wurde dieses Juwel durch den Einbau des Trompetenwerks vollendet".



Viele Orgelkonzerte im In- und Ausland wurden durch Amtmanns Interpretationsgabe zu wahren Festen musikalischer Spiritualität. Stellvertretend für die Vielzahl seiner Konzerte darf das legendäre Oratorium "Golgotha“ von Frank Martin aus dem Jahre 1980 genannt werden, bei dem seine virtuose Interpretationskunst vom Dom direkt in den Stephaniensaal übertragen wurde. Auch beim musikprotokoll des „steirischen herbstes“ oder bei Konzerten im Rahmen der „styriarte“ bewies er immer wieder seinen Ausnahmerang.



Anlässlich seines 65. Geburtstages und seines 40-jährigen Wirkens als Organist an der Bischofskirche der Diözese Graz-Seckau spendete Emanuel Amtmann mit seiner Gattin Elisabeth, die seinerzeit als Sopranistin reüssiert hatte, vier Glocken für den Mausoleumsturm; diese wurden im Juni 2005 vom damaligen Diözesanbischof Egon Kapellari geweiht und anschließend in den Turm gehoben.



Emanuel Amtmann, bekannt für seine leise Art, seinen verschmitzten Humor und seine große Leidenschaft für den Sport, blieb sein Leben lang als Künstler aktiv. Im Juli dieses Jahres prägte sein Orgelspiel die feierliche Verabschiedung von seinem früheren Kollegen und Institutsvorstand Johann Trummer; der frühere Styria-Aufsichtsratschef war 79-jährig verstorben. Noch im Oktober gab er mit Kollegen ein Benefizkonzert in der Leechkirche und feiert mit Dieter Pätzold das 30-jährige Bestehen seines Orgel-Saxophon-Duos. Nun heißt es, von einem großen Menschen und Musiker Abschied zu nehmen.