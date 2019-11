Facebook

Happy End für Stephen Morris © Youtube/KK

Ein Mann habe Stephen Morris die 250.000 Britische Pfund (knapp 290.000 Euro) teure Geige nach geheimen Verhandlungen auf einem Parkplatz ausgehändigt, berichtete der Sender BBC. Er könne es noch nicht glauben, dass er das Instrument zurück habe, sagte Stephen Morris. Ihm zufolge handelt es sich um eine Violine von David Tecchler aus der Zeit des Barock.

Geige in Zug vergessen

Der 51-jährige Morris, der in London lebt und schon Andrea Bocelli, David Bowie und Stevie Wonder in Konzerten begleitet hat, hatte das Instrument am 22. Oktober in einem Vorortzug vergessen. Nach seiner öffentlichen Bitte, das kostbare Instrument zurückzugeben, habe sich ein Mann bei ihm über eine Direktnachricht bei Twitter gemeldet, sagte Morris. Zivilbeamte beobachteten die Übergabe am Freitagabend.

Der etwa Mitte bis Ende 20-jährige Mann, der das Instrument im Zug an sich genommen hatte, wurde nicht festgenommen. Ihm drohten keine Ermittlungen, betonte die Polizei. Der Mann habe den Vorfall sehr bedauert, sagte Morris. "Es hätte nicht besser enden können." Instrument und Geigenbogen seien intakt.