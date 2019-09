Christian Thielemann ist nur noch bis 2022 in Salzburg. Nikolaus Bachler will dann jedes Jahr ein anderes Orchester holen.

Dirigent Christian Thielemann © APA/HERBERT NEUBAUER

Der Machtkampf bei den Osterfestspielen Salzburg zwischen dem designierten Intendanten Nikolaus Bachler und dem künstlerischen Leiter Christian Thielemann hat zu einem Ergebnis geführt. Beim 1967 gegründeten Festival kommt es nach 2022 nämlich zur großen Zäsur: Der Vertrag mit dem künstlerischen Leiter Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden wird nach diesem Jahr nicht verlängert. Dies kündigten die Verantwortlichen heute in Salzburg an. Der künftige Intendant Nikolaus Bachler (derzeit kaufmännischer Geschäftsführer, dann Intendant mit künstlerischer Gesamtverantwortung) möchte ab diesem Zeitpunkt jährlich wechselnde Orchester an die Salzach holen. Das Festival soll zudem um neue Genres, etwa Ballett oder Jazz, erweitert werden.