Gambist Georg Kroneis konzipierte den Abend © styriarte

Von "schriller Show" war da in der Vorankündigung zu lesen, von Bodypainting, Pole-Dancing und Lichtdesign. Das dadurch neugierig gemachte styriarte-Publikum bekam am Samstagabend in der Grazer List-Halle einen musikalisch hochklassigen, bühnenbild- und kostümmäßig aufgepeppten, aber letztlich doch konventionellen Barockabend geboten.

Wenige im zahlreich erschienen, vorwiegend in der oberen Hälfte der statistischen Alterspyramide angesiedelten Publikum waren der Dresscode-Aufforderung der Veranstalter gefolgt, entweder in Abendkleidung oder in Kostümierung zu erscheinen. Das Publikum hatte den richtigen Instinkt.

Gut ausgewählt war das zum Großteil aus Werken von Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel bestehende, von dem siebenköpfigen Ensemble Fetish Baroque unter der Leitung von Michael Hell und Georg Kroneis dargebotene Musikprogramm. Abgerundet wurde es mithilfe von eher unbekannteren Stücken von Marco Uccellini, Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach.

Glanzlichter waren das Flötenkonzert in G von Antonio Vivaldi mit seinen halsbrecherischen Flötenparts samt dem angekündigten, auch halsbrecherischen Stangenturnen von Tänzerin Mersiha Bulic, sowie die beiden Arien "Gelido in ogni vena" aus der Vivaldi-Oper "Farnace", und "Hush, Ye Pretty Warbling Quire!" aus "Acis and Galatea" von Georg Friedrich Händel. Bei den Vokalstücken durfte die italienische Sopranistin Gemma Bertagnolli brillieren.

Die als Life-Ball-Ausstatterin bekannt gewordene Körper-Designerin Birgit Mörtl zeichnete für das stimmige, keineswegs überkandidelte Bühnenbild und die Kostüme verantwortlich. Den Protagonisten verpasste sie von Kopf bis Fuß einen güldenen Anstrich und allerlei tierisches Masken- und Schneiderwerk.

Am Ende gab es für das Dargebotene zumindest teilweise Standing Ovations. Der Rest des Publikums zollte den guten Leistungen ebenfalls den verdienten Applaus, ließ sich jedoch nicht von den Stühlen reißen.

Unmittelbar nach der Aufführung lud DJ Martin Freudentanz (ebenfalls barockvergoldet) zum "Dionysos Clubbing". Auch dieses blieb - zumindest am Anfang - brav und vollkommen unorgiastisch. Fazit: Ein runder, aber keineswegs spektakulärer Abend im diesjährigen styriarte-Angebot.