Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mariss Jansons kann aufgrund einer ärztlich empfohlenen Regenerierungspause bis Ende August nicht dirigieren © APA

Mariss Jansons, der lettische Leiter des Münchner Orchesters habe aufgrund einer "ärztlich empfohlenen Regenerierungspause" alle Auftritte der kommenden Monate absagen müssen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) mit. Ausfallen müssen die geplanten Termine aber laut BR nicht: Für Jansons springen bei den kommenden Auftritten die Dirigenten Daniel Harding, Susanna Mälkki und Yannick Nézet-Séguin ein.

Letzterer leitet die beiden am 2. und 4. August bei den Salzburger Festspielen angesetzten Konzerte mit dem Orchester. Das Programm wird der kanadische Dirigent am 4. August unverändert übernehmen. Am 2. August dirigiert er anstelle der Zehnten Symphonie von Dmitri Schostakowitsch dessen Symphonie Nr. 5. Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 2 bleibt Teil des Konzertabends.