Großartig: Dionne Wudu, Bettina Mönch, Katja Berg (von links) © OLIVER WOLF/OPER GRAZ

Musical-Galas gibt es hierzulande wie den sprichwörtlichen Sand am Meer ... ob in der Stadthalle, auf den Kasematten, im Kammersaal oder in der List-Halle. Gern mit Überschriften wie "Best of Musical", "Nacht des Musicals", "Die größten Musical-Hits aller Zeiten" oder "Super Musical". Und gern mit Halbplayback. Die Grazer Oper hat mit ihren Musical-Stars der vergangenen Spielzeiten und den Grazer Philharmonikern unter Dirigent Tom Bitterlich (Leiter der Musical-Sparte in Linz seit 2017) "Show Me!" zum Saisonabschluss für zwei Abende ins Programm gehoben und dabei bewusst nicht bloß auf die großen Blockbuster, Jukebox-Musicals und Dauerrenner gesetzt.