„Der Antisemitismus blüht wieder auf“, warnt Anita Lasker-Wallfisch © Stanislav Kogiku

Ihre Geschichte hat sie schon hundertfach, vielleicht tausendfach, erzählt. Manchmal ist sie der Rückschau müde. Dann setzt Anita Lasker-Wallfisch einen strengen Blick auf und sagt in nicht minder strengem Ton: „Das ist eine Tatsache. Das Cello hat mich gerettet.“

Dann erzählt die 93-Jährige bei einer Tasse Cappuccino unweit des Wiener Rathauses doch über jenen Moment im Dezember 1943, als sie mit 18 Jahren nach Auschwitz deportiert wurde, nachdem davor ein Fluchtversuch mit ihrer Schwester Renate scheiterte: „Ich kam gerade im richtigen Augenblick in Auschwitz an. Da war schon vor mir eine, die Cello gespielt hatte, aber die ist gestorben. Es gab also ein Instrument, aber niemanden, der es spielte. Das war Glückssache.“

