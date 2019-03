Das Grazer Orchester recreation stellte sein Programm 2019/20 vor. Darin geben Frauen den Ton an und werden Wasserklänge zu hören sein, die an „Tränen der Natur“ erinnern.

Spiel mit dem Wasser von Evelyn Glennie © Rathmer (HF)

Könnte sein, dass die ersten Reihen im Stefaniensaal im Februar 2020 einige Tropfen abbekommen. Denn da wird unter anderem das „Water Concerto for water percussion an orchestra“ gegeben. Der in New York lebende Chinese Tan Dun sieht im Wasser „Tränen der Natur“. Zum Weinen ist sein in doppeltem Sinne spritziges Werk von 1998 aber keineswegs, im Gegenteil. Die famose britische Schlagwerkerin Evelyn Glennie wird mit dem Element in vier großen Plexiglasschüsseln spielen und neben ihren Zauberhänden auch Rohre, Becher, Flaschen, Siebe, Geigenbögen benutzen. Samt einer Lichtregie ist „eine Orgie zum Hören und Schauen“ zu erwarten, wie Mathis Huber bei der Präsentation des recreation-Programms 2019/20 versprach.

