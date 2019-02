Facebook

Ringen ums Seelenheil: Kay Stiefermann als Roger und Andrzej Lampert als Hirte. © Grazer Oper/Werner Kmetitsch

1926 in Warschau uraufgeführt, hat es doch recht lang gedauet, bis "König Roger" den Weg nach Graz gefunden hat. Karol Szymanowski schuf einer der farbprächtigsten, schillerndsten Partituren des 20. Jahrhunderts, wobei die Inszenierung von Holger Müller-Brandes in monochromen, dunklen Farben eher die Handlungsarmut des im mittelalterlichen Sizilien spielenden Werks betont. Weite Strecken wirken wie ein Oratorium im Kostüm. Des Normannenkönigs Sinnsuche im Ödland findet aber vor allem im letzten Akt zu stimmigen Lösungen, die in ihrer Strenge und Schlichtheit beeindruckenden.