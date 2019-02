Von einem Abendessen über ein Privatkonzert im Wohnzimmer bis zu den richtigen Tricks für den Rubik-Würfel: Was Georg Kroneis für die Mitfinanzierung seines ersten Solo-Albums bietet.

Georg Kroneis liebt alte Musik, Mathematik, Reisen, Rubik-Würfel, Schokolade. Und Lack und Leder. © styriarte/kk

Georg Kroneis ist ein Faktotum: studierter Elektrotechniker, Feldenkrais-Trainer, Schauspieler, Gambist, Cellist, Gitarrist, Kontrabassist, im Leading Team der Neuen Hofkapelle Graz und etwa für deren elegantes Magazin verantwortlich.



Jetzt nimmt der 38-Jährige seine erste Solo-CD auf. Mit Songs aus Shakespeares Zeiten von Größen wie John Dowland und Tobias Hume. Und mit eigenen Liedern, in bester Singer-Songwriter-Tradition, bei denen er sich selbst an der Gambe begleitet. Für das Projekt „Viol & Voice“ erhielt Kroneis ein Startstipendium des Kulturministeriums, mit ihm war er schon in Belgien, Holland, Dänemark, Pakistan oder im Libanon unterwegs.

