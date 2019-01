Facebook

Christian Thielemann (59): Starkes Debüt beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker © ORF

Die alten, aber zum Glück doch schon mürbe gewordenen Vorurteile kamen am 1. Jänner 2019 wieder zum Vorschein: Kann ein waschechter Berliner die wienerischste Musik überhaupt zum Klingen bringen? Christian Thielemann kann es natürlich: Der Maestro zählt zu den spannendsten Dirigenten der Welt, der auch in diesem, ihm nicht so vertrauten Repertoire Wunderbares zustandebringt.