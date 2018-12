Facebook

Neujahrskonzert 2019 live in ORF 2: Stardirigent Christian Thielemann © ORF (Ali Schafler)

Für wenige live, für knapp 50 Millionen hingegen am Fernseher heißt es am Dienstag, 1. Jänner, wieder "alles Walzer" (und Polka, Galopp, etc.), wenn das Neujahrskonzert unter Leitung von Christian Thielemann einen Querschnitt durch das Schaffen der Sträuße und ihrer Kollegen bietet. Thielemann wird das Traditionskonzert zum ersten Mal dirigieren und hat dafür gemeinsam mit dem Orchester ein Programm erstellt, in dem zahlreiche Preziosen der Strauß-Dynastie zum ersten Mal von ihrem Stammorchester intoniert werden.

Thielemanns erste Takte bedeuten die Neujahrs-Taufe für Dirigent wie Werk - Carl Michael Ziehrers "Schönfeld-Marsch" erklingt zum Auftakt das erste Mal in diesem Kontext. Von den Philharmonikern überhaupt erstmals gespielt wird etwa Johann Strauß' "Express"-Polka sowie in der zweiten Hälfte Josef Strauß' "Tänzerin" oder Josef Hellmesbergers "Entr'acte Valse". Mit Csardas und Eva-Walzer sind gleich zwei Stücke aus Johann Strauß' "Ritter Pasman" dabei, ausklingen - vor den obligatorischen Zugaben - wird der Neujahrsvormittag mit dem "Sphärenklänge-Walzer".

Alle weiteren Details zum Neujahrskonzert 2019 werden ab 13 Uhr auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

