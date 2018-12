Florenz Zeffirelli-Stiftung feiert Jubiläum der Wiener "Carmen"

Die Stiftung Franco Zeffirelli in Florenz feiert das 40-Jahr-Jubiläum der "Carmen"-Inszenierung des toskanischen Meisterregisseurs in Wien. "Die 40 Jahre der Carmen in Wien" lautet der Titel einer Ausstellung im Sitz der Stiftung in Florenz, bei der Bühnenbilder, Kostüme, Foto und Videos der historischen Aufführung am 17. Dezember 1978 gezeigt werden.