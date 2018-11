Nachtkritik"Salome" in Graz: Viel Blut, viel Gewalt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starkes Duo: Johanni van Oostrum (Salome) und Manuel von Senden (Herodes) © (c) Werner Kmetitsch/Grazer Oper

Gestörte und Verstörte, viel Blut und viel Gewalt: Die Dekadenz am Hof des Tetrarchen von Judäa erscheint auf der Grazer Opernbühne im modernen Gewand. Das mit viel Sex und Missbrauch angereicherte Geschehen im Designer-Ambiente ist zeitwielig arg klischeehaft, aber Florentina Kleppers Inszenierung, die viel mit Videoprojektionen arbeitet, hält auch einige spannende, psychologisierende Momente parat. Ihre Arbeit stellt sich ja in eine stolze Grazer Salome-Tradition. Die letzte Produktion der biblischen Sex-and-Crime-Oper besorgte Regisseur Martin Kusej, und die allererste Grazer Aufführung der "Salome" dirigierte ja der Komponist höchstselbst und ist in die Musikgeschichte eingegangen.