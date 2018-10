Kleine Zeitung +

Nachtkritik Wiener Staatsoper Hauptdarstellerin feiert einen Triumph

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Wiener Staatsoper zeigt das Haus am Ring Hector Berlioz' Hauptwerk "Les Troyens". Die erste Aufführung seit 42 Jahren wird zum Triumph von Joyce DiDonato, in deren Windschatten sogar eine unterdurchschnittliche Inszenierung nicht weiter stört.