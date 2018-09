Kleine Zeitung +

Festival in Mürzzuschlag Leidenschaft für Neue Musik

"brücken_18", das Festival für Neue Musik in Mürzzuschlag und Umgebung, geht von 27. September bis 9. Oktober in seine nunmehr zwölfte Runde. Geiger, Dirigent und Festivalkurator Ernst Kovacic gibt Einblick in das heurige Programm.