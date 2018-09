Facebook

Oksana Lyniv mit ihrem Youth Symphony Orchestra of Ukraine © KK

"Sie ist unser ganzer Stolz und bei uns daheim noch beliebter als hier in Graz“, schwärmte Botschafter Oleksander Scherba über Oksana Lyniv. „Es ist mein kleines Kind“, schwärmte die Chefdirigentin über ihr 2016 gegründetes Youth Symphony Orchestra of Ukraine, das mit 70 musikalischen Botschaftern im Alter zwischen 12 und 22 Jahren besetzt ist.



Mit dem Menschenrechtskonzert im Stefaniensaal erinnerte der Musikverein zum Saisonstart an das seit 2014 vom Krieg gebeutelte Land, „mit der Musik als Fackel des Friedens“, wie Präsident Franz Harnoncourt sagte. Und man unterstrich zudem das Jahresmotto „Brücken:bauen“. Nach Lemberg nämlich, wohin es 1808 auch Franz Xaver Mozart gezogen hatte, der fast 30 Jahre lang dortblieb und wesentlich zur Musikausbildung der Galizier beitrug.



„Du warst die trauernde Zypresse an deines Vaters Monument“, heißt es in Franz Grillparzers Nachruf auf das jüngste Kind des Genies. Dass der Komponist und hochvirtuose Pianist trotz der Bürde des Namens sehr wohl große Qualitäten hatte, demonstrierten Lyniv und ihre jungen Talente mit zwei Werken, die Franz Xaver Mozart auf einer Europa-Tournee 1820 auch in den Grazer Musikverein mitgebracht hatte: Schon in den Variationen über ein russisches Lied und einen polnischen Tanz zeigte Antonii Baryshevskyi in den anspruchsvollen Fantasien für die linke wie rechte Hand Klasse. Und der 30-Jährige aus Kiew brillierte auch im 2. Klavierkonzert, das mit perlenden Läufen und einem sinnlichen Adagio in die Frühromantik weist. Jubel für den Solisten, der sich mit einer wühlenden Toccata aus der eigenen Feder bedankte und dabei fast an McCoy Tyner als junger Jazzer denken ließ.



Zuvor und danach konnte das Youth Symphony Orchestra of Ukraine mit der akkuraten Lyniv am Pult auch bei Beethoven frühe Meisterschaft beweisen und stemmte mit dessen „Siebenter“ sogar einen symphonischen Brocken quicklebendig und mit Verve.

