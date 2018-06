Die Jazzmusik bewegte ihn zum Rücktritt vom Rücktritt. Bassbariton Thomas Quasthoff gastiert demnächst in Graz und Wien. Vorab gab’s Kritik an der Zaghaftigkeit von Politik und Musikkonzernen.

Starsänger Thomas Quasthoff kommt nach Österreich © APA/HERBERT NEUBAUER

Eigentlich hat er sich 2013 aus gesundheitlichen Gründen (nach einer schweren Kehlkopfentzündung) von seiner Gesangskarriere verabschiedet. Uneigentlich ist er jetzt wieder da. Mit seinem Trio und der NDR Bigband hat Thomas Quasthoff, unter dem Titel „Nice ’n’ Easy“, eine persönliche Auswahl an Jazz-Klassikern aufgenommen. Und er geht damit sogar auf die Bühne. Wer ihn in Österreich live erleben möchte, hat zwei Gelegenheiten: Am 18. Juni tritt er mit Trio im Grazer Musikverein auf, am 3. Juli mit Trio und Bigband, beim Jazz-Fest in der Wiener Staatsoper.