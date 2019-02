Facebook

Jubilarin Hilde Zadek vor sechs Jahren mit jugendlichen 95 © APA/PFARRHOFER

Sie gehörte zu den großen Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts und konnte auf Jahrzehnte künstlerischer und pädagogischer Tätigkeit zurückblicken: Hilde Zadek. Vor allem die Wiener Staatsoper war das Lebenshaus der Künstlerin. Unglaublich: Sie stand in 39 Rollen 786 Mal auf der Staatsopern-Bühne. Ihre Lebensrückschau hatte sie unter dem Titel „Die Zeit, die ist ein sonderbar' Ding“ veröffentlicht. Nach ihrem Rückzug von der Bühne hatte Zadek ihr Engagement als Gesangspädagogin aufgenommen. Seit 1999 ist ihr Name außerdem mit dem „Hilde Zadek Gesangswettbewerb“ verbunden, der alle zwei Jahre junge Gesangstalente ins Rampenlicht holt und heuer bereits seine elfte Ausgabe begehen soll.

Ihre Biografie

Am Beginn stand eine Blitzaktion: Die angehende Profisängerin lernte 1946 bei einer Bekannten in Zürich den damaligen Staatsopernchef Franz Salmhofer kennen und sang ihm in dessen Wohnung vor. Wenige Monate später war Zadek in Wien und bekam eine Woche darauf das Angebot, im Opern-Ausweichquartier im Theater an der Wien in der "Aida" einzuspringen. Sie sagte zu, ohne die Partie je zuvor studiert zu haben, ohne ein Wort Italienisch zu können, ohne eine einzige Probe zu bekommen und ohne je auf einer professionellen Bühne gestanden zu haben. "So lernte ich die Aida von 27. Jänner bis 3. Februar 1947, sang sie in der Wiener Oper zum ersten Mal und mit großem Erfolg, und am 4. Februar unterzeichnete ich meinen Vertrag als Solistin", erinnerte sich Zadek.

Die Zadek 1947 als Leonore in Beethovens "Fidelio" © AP

Säuglingsschwester und Verkäuferin

Die jüdischstämmige Zadek, die am 15. Dezember 1917 im heute polnischen Bromberg geboren wurde und in Stettin aufwuchs, musste 1935 nach Palästina emigrieren. In Jerusalem verdiente sie sich als Säuglingsschwester und Verkäuferin von Kinderschuhen im Geschäft ihrer Familie, die sie hatte nachkommen lassen können, das Geld für ihr späteres Gesangstudium, das sie erst im Alter von 22 Jahren begann. Nach dem Kriegsende studierte Zadek mit Stipendium am Zürcher Konservatorium und erzog als Au-pair-Mädchen die späteren Regisseure Thomas und Matthias Langhoff, bevor sie schließlich auf Staatsopern-Chef Salmhofer traf.

Nach ihrem Engagement stieg sie in Wien rasch zu einer der tragenden Säulen des Ensembles und zu einer der renommierten Sopranistinnen ihrer Zeit auf. Ressentiments als Jüdin gegen das einstige Tätervolk hatte Zadek nicht, wie sie im Interview mit dem mdw-Magazin unterstrich: "Ich habe mich entschieden das Wiener Publikum zu lieben, sonst hätte ich nicht für sie singen können." Zu ihren Glanzpartien zählten auch nach ihrem Ersteinsatz weiterhin Verdis Aida, aber auch die Leonore aus Beethovens "Fidelio" und die Donna Anna aus Mozarts "Don Giovanni". Sie sang aber auch in Uraufführungen, so etwa bei den Salzburger Festspielen in Carl Orffs "Antigonae". Zadeks Repertoire, das alle großen Strauss-, Verdi- und Mozart-Rollen beinhaltete, umfasste rund 60 Partien.

Ehre für die Kunst

1971 zog sich das Ehrenmitglied des Hauses am Ring dann von der Bühne zurück und war seitdem in den USA, Österreich und nicht zuletzt in Israel als Lehrerin engagiert. Von 1964 bis 1978 leitete sie die Gesangsabteilung am Konservatorium der Stadt Wien.

Hilde Zadek mit Opernsänger Thomas Quasthoff bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Universität Wien im April 2017 Foto © APA/HERBERT NEUBAUER

Diese beeindruckende Lebensleistung blieb nicht ungewürdigt. So war die rüstige Künstlerin Trägerin des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst und der Wiener Ehrenmedaille - und stolze Besitzerin des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Es kam schließlich noch die Ehrenmitgliedschaft der Musikuniversität hinzu.