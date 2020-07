Film der Woche"Die schönsten Jahre eines Lebens": Amour, sanft-süß

Facebook

Claude Lelouch bringt sie ein letztes Mal zusammen: Jean-Louis Trintignant und Anouk Aimée ©

53 Jahre ist es her, dass sich Anne und Jean-Louis kennenlernten und wieder trennten. Nur die Erinnerung an diese schöne Zeit lässt Monsieur Alzheimer dem ehemaligen Rennfahrer noch. Die erste Wiederbegegnung nach so langer Zeit ist der ergreifendste Moment in „Die schönsten Jahre eines Lebens“. Jean-Louis erkennt Anne nicht. Sie klärt ihn nicht auf und hört seiner Erinnerung zu. So entsteht ein magisches Gespräch, in dem die Vergangenheit durch die Gegenwart hindurch leuchtet.