Film der Woche"Narziss und Goldmund": Ein fotter, sinnlicher Abenteuerfilm

Narziss (Sabin Tambrea, rechts) und Goldmund (Jannis Niewöhner) sind ziemlich beste Freund © Sony Pictures

Bewertung: ***

Ein „Name der Rose“-Krimi ist Hermann Hesses Erzählung „Narziss und Goldmund“ keiner. Kein Mord und Totschlag und Rätselraten in der dunklen Abtei, sondern die Freundschaft und Liebe zwischen zwei jungen Männern steht im Zentrum. Der österreichische Genrefilmer und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“) hat sich nun dennoch an die erste Verfilmung des Nobelpreisträger-Romans gemacht. Das Mittelalter übt auch 2020 – im Jahre Null nach der Fantasy-Variante von „Game of Thrones“ - noch genug Reiz aus.