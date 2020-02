Film der Woche"J'accuse - Intrige": Polanskis Film über die Dreyfus-Affäre als doppelte Anklage

Facebook

Georges Picquart (Jean Dujardin, links) will die Affäre um Alfred Dreyfus (Louis Garrel) aufdecken und entdeckt einen der größten Politskandale des 19. Jahrhunderts © Filmladen

Bewertung: ***

Über die Trennung von Werk und Autor ist vergangenen Herbst viel geschrieben worden. Vieles davon lässt sich auch auf Roman Polanskis neuen Film „J’accuse –Intrige“ anwenden. Geht es darin doch um nicht weniger als um die berüchtigte Affäre Dreyfus, also um Antisemitismus und korrupte Justiz, Gerechtigkeit und Gewissen. Der jüdische Offizier Alfred Dreyfus (Louis Garrel) wird zu Unrecht wegen Hochverrats verurteilt. Aufklärer Georges Picquart (Jean Dujardin) will die Wahrheit ans Licht bringen und deckt eine bis in höchste Staatskreise reichende antisemitische Intrige auf.