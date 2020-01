Unter den Neustarts der Woche: Oscarfavorit "1917", das Lindenberg-Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding" sowie der in Cannes ausgezeichnete absurde Film "Vom Gießen des Zitronenbaums". Eine Übersicht.

Großartiges Ensemble im Lindenberg-Biopic: Jan Bülow und Detlev Buck © Filmladen

1917

Bewertung: ****

Zehn Oscarnominierungen und zwei Golden Globes in den Königsdisziplinen beste Regie und bester Film/Drama können nicht irren: Nun läuft Sam Mendes Weltkriegsepos "1917" auch in den heimischen Kinos an. Der Filmemacher inszeniert die selbstmörderische Mission zweier Soldaten im Ersten Weltkrieg als One-Shot-Kinoerlebnis. Die ausführliche Kritik lesen Sie hier.