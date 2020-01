Renée Zellwegers oscarreife Performance als Judy Garland in "Judy", Daniel Craigs unterhaltsamer Auftritt im Krimithriller "Knives Out" oder das Remake von "3 Engel für Charlie" - unsere Kurzkritiken.

Brachialkomisch: Daniel Craig als Detektiv in "Knives Out" © Constantin

Judy

Bewertung: ****

Vorhang auf! Musik an! Und die zynische Alkoholikerin verwandelt sich in ein „Bühnentier“, das für den Applaus des Publikums musikalische Kunststücke abliefert. Die stärksten Momente hat „Judy“ abseits des Rampenlichts, wenn eine vom Leben gezeichnete Frau an ihre qualvollen Jahre als Kinderstar zurückdenkt. „Bridget Jones“-Heldin Renée Zellweger liefert in Rupert Goolds Biopic über Hollywood-Legende Judy Garland eine oscarreife Performance ab. Lesen Sie hier die ausführliche Kritik.