Unheimliches Comeback von "The Shining", Fortsetzung von "Frozen 2" und mit "Marriage Story" kommt eine der schönsten Scheidungsgeschichten auf die Leinwand. Alle neuen Kinofilme in der Kurzkritik.

Fortsetzung geglückt: Zweiter Teil von Frozen © Disney

Frozen 2

Bewertung: ****

Das Warten hat ein Ende: Sechs Jahre nach „Die Eiskönigin“ dürfen sich Disney-Fans über die Fortsetzung des erfolgreichsten Animationsabenteuers aller Zeiten freuen. Erneut pixelt das Regieduo Chris Buck und Jennifer Lee eine Märchen-Adaption auf die Leinwand, die visuell alle Stücke spielt. Inhaltlich düsterer als der erste Teil, tauchen Elsa und Anna in die Geschichte des Königreichs Arendelle ein. Mit Schneemann Olaf, Annas Freund Kristoff sowie Rentier Sven reisen die Schwestern in einen verwunschenen Wald, der das Geheimnis von Elsas Zauberkräften hütet. Neben dem historischen Unrecht an einem indigenen Volk steht im musicalhaften Sequel die zielgruppenspezifische Unterhaltung im Vordergrund.