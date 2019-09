''Altaussee – Ein Dorf wehrt sich''"Dieser Film ist besser als Hollywood"

In Bad Aussee hatte am Donnerstag der Spielfilm „Altaussee – Ein Dorf wehrt sich“ große Österreich-Premiere.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigitte Hobmeier spielt die weibliche Hauptrolle in dem Film © Mona-Film

Die Kunstgüterbergung im Salzbergwerk, das Widerstandsversteck „Igel“ in den Bergen und eine kleine Liebesgeschichte sind der Stoff, aus dem Regisseurin Gabriela Zerhau ihren Film „Altaussee – Ein Dorf wehrt sich“ gedreht hat. Bei der Österreich-Premiere im Bad Ausseer Kurhaus erklärt sie gleich vorab: „Bitte vergesst nicht, dass es sich dabei um einen Spielfilm und nicht um eine Doku handelt.“ So wurden etwa viele Altausseer Ortsszenen in Pürgg gefilmt, den Ablauf der Ereignisse hat man dramaturgisch verdichtet.