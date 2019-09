James Gray gewährt im Science-Fiction-Drama einen Blick in die Psyche eines Astronauten – wieder ein starker Auftritt von Brad Pitt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brad Pitt brilliert als Astronaut auf einer Reise ins Weltraum-Dunkel des Herzens © Centfox

Bewertung: ***

Die unendlichen Weiten des Weltraums sind im Kino meist auch die Tiefen der eigenen Psyche. Nun dürfen wir mit Regisseur James Gray ins Innere von Astronaut Roy McBride schauen. Für Brad Pitt eine weitere starke Rolle nach seinem Tarantino-Auftritt im Film "Once Upon a Time ... in Hollywood".