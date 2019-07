Film der Woche"Spider-Man: Far From Home": Der Spinnenmann in amouröser Action

Facebook

Sympathisch, tollpatschig und verliebt: Tom Holland hat sich als Spider-Man bewährt © Sony

Bewertung: ***

Dass gerade die Marvel Studios Spezialeffekte verteufeln, hätte auch niemand gedacht. Die finanziell erfolgreichen Avengers-Superhelden hätten es ohne Superbilder aus dem Computer schwer gehabt.

In der neuesten Auskopplung „Spider-Man: Far from Home“ unter der Regie von Jon Watts inszeniert aber ausgerechnet eine Gruppe frustrierter Mitarbeiter der Stark Industries mithilfe fortschrittlichster Technologie elementare Bedrohungen. Dumm nur, dass die Avengers nach ihrem „Endgame“ erst einmal ausgiebig urlauben.