Von einem modernen Fußballmärchen bis zu einer modernen Version von Pippi Langstrumpf. Die neue Filmwoche in Kurzkritiken.

"Trautmann": Ein Leinwand-Plädoyer für Versöhnung © Constantin

Trautmann

„Ich hatte keine Wahl.“ So versucht Bernd Trautmann 1945 seinen Dienst bei der deutschen Wehrmacht zu rechtfertigen. Der internierte Fallschirmjäger begegnet den englischen Wärtern mit Hass – bis er eine Gemeinsamkeit entdeckt: die Liebe zum Fußball. Die Karriere der 2013 verstorbenen Torwartlegende von Manchester City liest sich wie ein modernes Märchen: vom Kriegsgefangenen zum verschmähten „Nazi“ der Premier League, der sich beim legendären Cup-Finale 1956 in die Herzen der Fans spielt. David Kross („Simpel“) verkörpert in Marcus H. Rosenmüllers Biopic einen zerrissenen Sportler, der trotz seiner Erfolge mit seiner Kriegsvergangenheit hadert. Ein Leinwand-Plädoyer für Versöhnung.