Film der Woche"The Sisters Brothers": Western machen können sie, die Franzosen

Zwei redselige Helden: Der französische Filmemacher Jacques Audiard hat eine wunderbare Western-Komödie mit Joaquin Phoenix und John C. Reilly vorgelegt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Köstlich im ewigen Bruderzwist: die Westernhelden Joaquin Phoenix und John C. Reilly © Polyfilm

Im Westen nichts Neues, könnten Liebhaber des Genres beklagen. Doch ab und zu taucht am Horizont ein echter Westernfilm auf. „The Sisters Brothers“ von Jacques Audiard ist weder Parodie noch hoffnungsloser Abgesang auf die Freiheit der amerikanischen Weiten. Der Franzose beweist ein erstaunliches Gespür für die Lebenswelt seiner berittenen Ganoven. Er legt die komödiantischen Töne der Geschichte an der Grenze zwischen Genre-Konventionen und Gunman-Alltag im Jahr 1851 an. Denn schließlich wird im Westen nicht nur getrunken und geschossen, sondern auch geschlafen und gegessen.